Casal suspeito de matar homem em Tupanciretã é preso

Investigação 19/01/2017 | 17h45 Atualizada em

Depois de quase quatro meses de investigação, a Polícia Civil de Tupanciretã prendeu um casal suspeito de um homicídio na cidade em setembro do ano passado. Um homem de 26 anos e uma mulher de 32 foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira, em casa, no bairro Gaúcha. Eles são suspeitos do assassinato de Hemerson Junior Dinarte Marques, 30 anos, no dia 30 de setembro de 2016, no bairro Marcial Terra.

BM detém dois suspeitos de tráfico de drogas com 17 kg de maconha em Santa Maria



O delegado Adriano de Rossi, que comandou a investigação, diz que não pode dar mais detalhes porque a investigação ainda continua. Rossi não confirma nem qual foi a motivação para o crime. No entanto, ele afirma que os dois suspeitos presos confessaram ter atirado e matado a vítima. Agora, como o casal está preso, o delegado tem 10 dias para concluir o inquérito e indiciar a dupla.

Jovem é baleado três vezes em via pública na região norte de Santa Maria



O crime aconteceu por volta das 21h daquele dia, na Rua Manoel Gomes da Luz. Marques chegava em casa quando foi atingido por, pelo menos, dois disparos de arma de fogo, que acertaram a cabeça e o tórax dele. A mulher da vítima, à época, contou à polícia que ouviu quatro disparos e, ao sair, encontrou o marido caído no pátio de casa.

Se for condenado, Ariosto pode pegar até 150 anos de prisão



O homem foi levado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos, e a mulher, ao Presídio Regional de Santa Maria.