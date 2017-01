Carro clonado é apreendido em Tupanciretã

Região Central 22/01/2017 | 14h13 Atualizada em

Um veículo clonado foi apreendido pela Brigada Militar (BM) de Tupanciretã na madrugada do último sábado. Conforme a BM, o carro, um Cruze, foi abordado por volta das 2h na Avenida Vaz Ferreira, no centro da cidade.



Segundo o ocorrência, a BM recebeu uma denúncia de que havia um veículo clonado circulando por Tupanciretã. Em função disso, a Brigada passou a monitorar o veículo, que foi abordado durante a madrugada.



Conforme a BM, por meio do número do motor e do número do lacre da placa, foi constatado que se tratava de um veículo que havia sido roubado em Gravataí em novembro do ano passado. Ainda segundo a BM, o motorista, de 18 anos, que não teve o nome divulgado, portava o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do carro falsificado. Além disso, a placa do carro também havia sido adulterada.



Foi feito um Boletim de Ocorrência, e o motorista foi liberado. O carro foi recolhido para o depósito de Cruz Alta.