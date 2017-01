Carro, caminhão ou ônibus. Saiba o que muda com o bloqueio na ERS-287

Atenção, motoristas! 29/01/2017 | 19h33 Atualizada em

Pelo trecho por onde passam cerca de 7 mil motoristas por dia, na altura do km 153 na ERS-287, em Novo Cabrais, a mudança de rota tem sido obrigatória.



Para ônibus e caminhões, o desvio já era indicado desde a última quinta-feira.

Neste domingo, veículos leves também tiveram que trafegar pelo desvio.

Veja as opções para diferentes veículos

Carros e caminhões:

Capital-Santa Maria

– Em Santa Cruz do Sul, seguir para Rio Pardo até acessar a BR-290. Em Cachoeira do Sul, pegar a BR-153 e voltar à RSC-287z

Santa Maria-Capital

– Entrar em Cachoeira do Sul pela BR-153 e, depois, dobrar na BR-290 até Pantano Grande. Dali, seguir até Santa Cruz do Sul e voltar à RSC-287. A viagem aumenta em 2 horas

Ônibus :

– Usam a BR-290. São 40 minutos a mais de viagem