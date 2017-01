Caminhoneiros fazem paralisação contra o preço do diesel e do frete na BR-158 em Cruz Alta

Na estrada 17/01/2017 | 16h54 Atualizada em

As paralisações de caminhoneiros pelas estradas do Brasil, sobretudo, em Mato Grosso, chegaram ao Rio Grande do Sul. A categoria, que é contra o aumento do frete e do preço do óleo diesel, reuniu-se em Cruz Alta, na tarde desta terça-feira. Pela manhã, um grupo já protestava em um trecho da BR-285, em Ijuí.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde as 15h, pelo menos 10 caminhões estão concentrados nos estacionamentos do Posto de Combustível Buffon e da empresa Bianchini, às margens da BR-158, na altura do km 193.



Não há bloqueio na rodovia ou queima de pneus. A intenção dos caminhoneiros, segundo a PRF, é chamar a atenção de mais pessoas para que apoiem o movimento.

A PRF de Cruz Alta acompanha a paralisação.