Caminhões e ônibus não podem passar na RSC-287 em Novo Cabrais 

Santa Maria-Porto Alegre 27/01/2017 | 10h27 Atualizada em

Caminhões e ônibus que pesam mais de 3 toneladas não podem trafegar pela RSC-287, principal via de ligação de Santa Maria com a Capital, no trecho do município de Novo Cabrais, no Vale do Rio Pardo. O bloqueio ocorre desde a madrugada de quinta- feira pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Caminhão carregado de aveia tomba na BR-287, em Jaguari



Por meio de nota publicada na manhã de ontem, a empresa informou que a medida se deve a um problema estrutural da via."Este bloqueio faz-se necessário visto o avanço inesperado da desestabilização estrutural da galeria tripla existente no local", informa a nota. Hoje à tarde, a EGR deve apresentar um laudo com prazo de conclusão do serviço.



Rodovias alternativas

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CBRM), quem trafega no sentido interior-Capital, chegando no km 155, precisa acessar a BR-153 em Cachoeira do Sul, depois pegar a BR-290 e BR-471, em direção a Pantano Grande, e depois retornar para a RSC-287. O desvio acrescenta cerca de 2 horas no tempo de viagem. Outra possibilidade é seguir pela BR-290 até a Capital.



Acidente envolvendo três veículos deixa quatro feridos na BR-287, em Jaguari



Pelo trecho passam mais de 7 mil motoristas por dia. Esta é a segunda vez em quatro meses que a RS-287 apresenta problemas no km 153. Em outubro do ano passado, parte do asfalto cedeu na lateral da pista. No momento, apenas carros de passeio trafegam na via.