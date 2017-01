Caminhão carregado de aveia tomba na BR-287, em Jaguari 

Acidente 26/01/2017 | 16h42 Atualizada em

Um caminhão com placas de Bagé tombou sobre a pista da BR-287 na tarde de quarta-feira, em Jaguari. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santiago, que atendeu à ocorrência, o motorista, de 42 anos, seguia no sentido Santiago-Jaguari quando perdeu o controle do veículo em uma curva.

Criança morre afogada em açude no interior de Restinga Seca



O condutor teria alegado falha nos freios. O caminhão, que estava carregado de aveia, acabou tombando e só foi parar após se arrastar por 35 metros, avançando para fora da pista e, por último, colidindo em uma árvore.

Preso suspeito de ter matado homem com 16 facadas em Santa Maria



Com a colisão a cabine do veículo ficou danificada, fazendo com que o motorista ficasse preso por um dos pé nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o condutor do caminhão com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital de Jaguari pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

PRF apreende carro clonado e mais de 18 mil carteiras de cigarro em Cruz Alta



A carga e o caminhão foram removidos da pista pelo proprietário na manhã desta quinta-feira.