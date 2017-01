Calor deve se intensificar nesta quinta-feira em Santa Maria 

Sol 12/01/2017 | 09h34 Atualizada em

O sol predomina na Região Central nesta quinta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo deve permanecer firme e com céu aberto. A temperatura máxima deve atingir os 31ºC, pela tarde, em Santa Maria.

O sistema de alta pressão segue atuando na sexta-feira, o que deixa o ar mais seco. De acordo com a Somar Meteorologia, a combinação de sol e baixa umidade faz com que as temperaturas se elevem. A mínima esperada para o dia é de 18ºC e a máxima de 34ºC.

No sábado, o tempo volta a mudar em Santa Maria. Pela manhã, uma nova zona de instabilidade deve espalha chuva na Região Central, mas ela não deve ser intensa e deve ocorrer em forma de pancadas amenas. Os termômetros devem variar entre 22ºC e 34ºC.

No domingo, o tempo segue fechado, mas não devem ocorrer chuvas. De acordo com a Somar Meteorologia, a umidade do ar se eleva, deixando a sensação mais agradável, mesmo com as temperaturas elevadas. A mínima deve ser de 22ºC e a máxima de 32ºC.