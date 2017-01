Calor continua escaldante durante a semana em Santa Maria

Previsão do tempo 01/01/2017 | 17h39 Atualizada em

No Clube Recreativo Dores, a criançada fugiu do calor brincando dentro da piscina

No Clube Recreativo Dores, a criançada fugiu do calor brincando dentro da piscina Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O primeiro dia do ano, intercalado por pancadas de chuva e temperaturas elevadas, – chegando à marca dos 33,3°C, às 16h – foi uma mostra do quem vem por aí ao longo semana.

Neste domingo, uma das opções para fugir do calorão foi ficar à beira d'água. Balneários e clubes com piscinas ficaram lotados.



Cronistas do Diário: O brasileiro do ano, por Marcelo Canellas



Segundo a Somar Meteorologia, Santa Maria deve enfrentar mais alguns dias de abafamento devido o predomínio de um vento quente, que passa pelo interior do país, e sopra de Norte para Sul.



O sol entre nuvens e as típicas chuvas de verão também serão frequentes. Entre terça e quarta-feira, há possibilidade de tempestade, mas o acumulado de chuva não deve passar dos 15mm em cada dia.

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Veja como ficam as temperaturas mínimas e as máximas nesta semana:



Segunda-feira: 22°C- 36°C

Terça-feira: 26°C - 33°C

Quarta-feira: 24°C - 34°C

Quinta-feira: 23°C - 30°C

Sexta-feira: 21°C - 30°C