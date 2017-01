Bombeiros interditam boate de Santa Maria após teto de gesso cair

Segurança 06/01/2017 | 10h35 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros interditou uma boate de Santa Maria na madrugada desta sexta-feira depois que parte do gesso do teto caiu.

Conforme os bombeiros, por volta das 4h, uma guarnição foi até a casa noturna Kasarão On Stage, no Centro, depois que recebeu a informação do acidente. A equipe responsável pela interdição disse que foi necessário fazer a evacuação do espaço, mas ninguém se feriu. Apesar disso, a medida foi tomada por questão de segurança.

Não se sabe ainda o motivo de o teto ter cedido, mas os bombeiros informam que o estabelecimento estaria devidamente regularizado, com os alvarás de funcionamento em dia. A suspeita é que a umidade seja a responsável pelo dano.



Apesar disso, o estabelecimento só voltará a abrir quando fizer o conserto e demonstrar, por meio de laudos, que o espaço dá condições de segurança a clientes e funcionários.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Os bombeiros fizeram uma vistoria no estabelecimento na manhã desta sexta-feira e, de acordo com o major Cláudio Ricardo Pereira, comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros (4º CRB), é improvável que o estabelecimento volte a abrir já neste fim de semana, pois após o conserto ter sido finalizado, será necessária uma nova vistoria, que não se limitará só à área onde cair o gesso, mas será feita em toda a área da boate.

O Diário telefonou para o dono do estabelecimento, mas não foi atendido. Uma mensagem foi encaminhada ao celular dele pedindo retorno, mas, até as 12h15min, ele ainda não havia retornado.