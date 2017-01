BM detém dois suspeitos de tráfico de drogas com 17 kg de maconha em Santa Maria

Segurança 19/01/2017 | 11h25 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) deteve em flagrante, na tarde de quarta-feira, duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas com 17 kg de maconha na região nordeste de Santa Maria. A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) e 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE).

Brigada Militar apreende arma de fogo ilegal em Santa Maria



De acordo com a BM, a dupla foi abordada na Rua Visconde de Ferreira Pinto, no bairro Itararé, por volta das 18h. Ela foi identificada, mas as identidades dos dois não foram divulgadas ao Diário. Eles têm 20 e 31 anos.

Homem morre e dois ficam feridos em acidente na RSC-481, em Cruz Alta



Com eles foram apreendidos 63 cartuchos de munição calibre 32, uma pistola, duas balanças de precisão, dois tablets, um notebook, um celular, um coldre e R$ 861,30 em dinheiro, além da droga. Dois veículos também foram apreendidos: um modelo Vectra e outro modelo Golf.

Jovem é baleado três vezes em via pública na região norte de Santa Maria



Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e, então, para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).