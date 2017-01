ATU estuda pedir aumento na tarifa de ônibus em Santa Maria

Transporte coletivo 16/01/2017 | 08h00 Atualizada em

A média mensal de usuários de ônibus que utilizam a passagem integrada (pagam a primeira viagem, mas não a segunda) aumentou 10% no ano passado em comparação com 2015 em Santa Maria.

Conforme dados da Associação dos Transportadores Urbanos (ATU), a média mensal foi de 160,5 mil passageiros. Em 2015, o total chegou a 145.350. Ainda de acordo com a ATU, o dado indica que a tendência é que esse aumento impacte no preço da tarifa.

– Os usuários que pagam a tarifa integral subsidiam descontos e gratuidades – diz o presidente da ATU, Luiz Fernando Maffini.

O empresário conta ainda que, em 2017, deve haver novo crescimento no número de beneficiários, a exemplo do que houve entre 2015 e 2016. No ano passado, a tarifa aumentou de R$ 2,90 para R$ 3,30 em função disso. É possível que haja solicitação de um aumento para este ano na mesma casa.

A ATU está fazendo o levantamento do número de gratuidades (como no caso de idosos) e de meias passagens (para estudantes, por exemplo). Depois, deve ser encaminhado o pedido ao Conselho Municipal de Transportes.

Sobre um possível subsídio dado pelo poder público para frear o aumento, a Procuradoria Jurídica do município diz que isso depende de análises orçamentárias e que ¿necessita ser submetida ao Conselho Municipal de Transportes¿.

Por meio de nota, a procuradoria relembra que já existe uma determinação do Tribunal do Contas do Estado para que a prefeitura faça nova licitação para o serviço de transporte coletivo na cidade.