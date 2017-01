Ataque de abelhas deixa pelo menos 15 pessoas feridas em Rosário do Sul

Região Central 18/01/2017 | 12h13 Atualizada em

Pelo menos quinze pessoas ficaram feridas e tiveram de procurar atendimento médico após um ataque abelhas na tarde de terça-feira, em Rosário do Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município da região central do Estado, o caso ocorreu por volta das 17h, na Rua General Canabarro.

Homem morre após capotamento na BR-290 em São Gabriel



Uma retroescavadeira que estaria fazendo a limpeza do terreno da antiga viação férrea teria atingido, por acidente, uma colmeia, que se formou dentro de uma vala por onde passa o esgoto, no chão. Ao atingir a colmeia, o funcionário que conduzia a retroescavadeira foi atacado e saiu correndo.

Homem é morto com golpe de facão em Santa Maria



Ainda, conforme os bombeiros, pedestres e motoristas que transitavam próximo ao local foram surpreendidos pelo ataque do enxame, que fez vítimas dentro de um raio de 100 metros. O comércio próximo chegou a fechar as portas para se proteger dos insetos.

Cinco advogados são indiciados em Santa Maria por fraude milionária envolvendo ações da antiga CRT



A área foi isolada até a noite, quando o Corpo de Bombeiros fez a retirada da colmeia com equipamentos e roupas apropriadas.

De acordo com o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, pelo menos quinze pessoas procuraram por atendimento médico entre a tarde de terça e a manhã desta quarta-feira. Todas foram atendidas, medicadas e liberadas, não havendo a necessidade de nenhuma ficar hospitalizada. O caso mais grave foi de um senhor, que teria levado cerca de 30 picadas nas costas.

Vítima de abelhas em São Gabriel

No domingo, um homem morreu após sofrer um acidente de trânsito na BR-290, em São Gabriel, e ser atacado por um enxame. José Amilton Sotero de Azambuja, 51 anos, perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, capotou e bateu em uma árvore em que tinha uma colmeia.

Ele foi atacado pelas abelhas e morreu a caminho do hospital após uma parada respiratória. O filho de Azambuja, João Vitor Farinha Azambuja, 20 anos, que dirigia um outro veículo que vinha logo atrás, ao presenciar o acidente do pai, estacionou o carro e desceu o barranco para tentar ajudá-lo. Mas o jovem também foi atacado pelo enxame de abelhas. Ele foi internado no Hospital Santa Casa de Caridade de São Gabriel e liberado no domingo à noite.

Cuidados e prevenção

Conforme o sargento Jair Coelho, do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, normalmente, o período de maior incidência de ataques de abelhas na cidade é entre setembro e outubro, quando elas se dividem e parte do enxame sai à procura de local adequado para a construção de uma nova colmeia (abelhas preferem lugares escuros que ajudam a conservar a temperatura na época de inverno).

A orientação diante de um ataque é, primeiramente, tentar se proteger em um local fechado. Após, orienta-se fazer contato através do número 193. É o Corpo de Bombeiros que irá isolar a área e acionar os apicultores da região para fazer a retirada adequada da colmeia.