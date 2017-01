Após morte de PM em São Gabriel, segurança pública reforça combate a armas brancas

Violência 18/01/2017 | 13h14 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) de São Gabriel vai usar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para responsabilizar quem fornecer armas brancas (vender ou emprestar) para adolescentes. A medida é uma resposta à violência na cidade.

No dia 27 de dezembro de 2016, um ato público pediu medidas contra o uso de canivetes, facas e facões. A mobilização foi organizada por dirigentes da Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar (ACASBM) em razão do assassinato do policial militar (PM) Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, morto a facadas ao intervir em uma briga generalizada dia 25 de dezembro de 2016.

Foto: Brigada Militar / Divulgação

De acordo com a BM, cerca de 25% dos crimes com lesões corporais registrados em 2016 foram praticados com o uso de armas brancas. No total, foram 294 ocorrências e em 22% dos casos foi constatado o envolvimento de adolescentes armados com canivetes, facas e facões. Em 2016, foram assassinadas cinco pessoas e a Polícia Civil confirmou o uso de facas em quatro casos investigados.

Armas brancas não têm restrições de venda no Brasil. Por isso, em São Gabriel, quando há constatação de adolescente ou adulto portando um facão, por exemplo, caso não haja crime, ele é identificado e liberado, explicou o delegado José Bastos, titular da delegacia de polícia em São Gabriel.

– Criminalmente não são responsabilizados. Penalmente não são responsabilizados. Alguma coisa precisava ser feita – relata o tenente Adriano Veres, responsável pela BM em São Gabriel.

Agora, adolescentes que forem flagrados com facas serão levados para a delegacia e caracterizados como vítimas ou informantes. Se o adulto que vendeu ou emprestou as armas for identificado, ele será responsabilizado. No artigo 241 do ECA está prevista pena de três a seis anos de prisão para quem vender ou fornecer armas (de fogo ou não), munição ou explosivos para crianças e adolescentes.

O Ministério Público (MP) classifica a venda de armas brancas como um problema de segurança pública em São Gabriel. A promotora Lisiane Vilagrande Veríssimo afirma que o MP poderá pedir a prisão de quem vender armas facas para menores.