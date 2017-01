Apartamento de Santa Maria que pegou fogo vai passar por perícia 

Incêndio na General Neto 06/01/2017 | 17h51 Atualizada em

O apartamento que pegou fogo, no final da tarde da última quarta-feira, dia 4, na Rua General Neto, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Maria, passará por uma vistoria dos bombeiros nos próximos dias. A análise deve apontar as causas do incêndio e as condições da estrutura do imóvel.



O fogo teve início por volta das 18h40min. No momento, um casal e dois netos estavam no apartamento. Todos conseguiram sair a salvos e passam bem. A família perdeu todos os móveis e está morando na cada de uma filha.





Segundo relatos de moradores do residencial, apenas a área de serviço e um banheiro não foram queimado. No lado externo, a faixada do prédio está com manchas pretas e uma das janelas destroçada.

Em virtude do fogo e da água usada para apagar as chamas, o apartamento de baixo também apresenta problemas na estrutura, e os moradores perderam os móveis.