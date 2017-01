Alunos reclamam da má conservação da Casa do Estudante da UFSM

À espera de reparos 19/01/2017 | 08h31 Atualizada em

Rede elétrica precária, infiltrações, sujeira e tomadas derretidas têm sido preocupação de alguns moradores da Casa do Estudante Universitário (CEU 2) no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os danos são visíveis em vários pontos dos prédios. Chegar à noite é uma dificuldade, segundo alguns estudantes. Nos corredores de acesso, há lâmpadas que não funcionam e fios desencapados à mostra. Nos banheiros, o problema são as constantes infiltrações e o mau cheiro.

Um aluno do curso de Letras, que preferiu não ter a identidade revelada, conta que até enviou memorandos à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), mas que as demandas nem sempre são atendidas e eventuais reparos demoram a acontecer. Na unidade que ele divide com outro estudante, alguns eletrodomésticos já estragaram por causa da rede elétrica:

– Já queimei uma geladeira e uma cafeteira. Procurei a Reitoria e me informaram que era em função da fiação fraca. Meus aparelhos, eles não vão devolver. Temos medo que mais coisas estraguem aqui dentro – relata o jovem de 21 anos.

Um estudante de Tecnologia de Alimentos, do mesmo prédio, teme acidente maiores:

– Chamei um técnico, porque as tomadas estavam derretidas, e ele me disse que, caso houvesse um curto-circuito, poderia atingir a casa inteira.

Foto: Manuela Balzan / agencia rbs

No 21, uma aluna de Agronomia teve problemas parecidos:

– Três tomadas daqui estavam soltando faíscas e dando choques.A ausência de coleta seletiva do lixo, a sujeira que se acumula nos arredores da moradia estudantil e a falta de organização da CEU 2 também são motivo de queixas.

– Uma vez havia um comitê ambiental, agora está tudo atirado. E o pessoal não cuida – lamenta o aluno de Arquitetura e Urbanismo que mora no bloco 43.

A pró-reitora Jane Dalla Corte comunicou que consultará a Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra), verificará as denúncias e a previsão dos consertos, bem como o montante financeiro investido em reformas da CEU 2, em 2016. Ela disse que enviará as respostas ao Diário nesta quinta-feira.

O reitor Paulo Burmann ainda salientou que a universidade vem investindo na ampliação e manutenção da moradia estudantil. São cerca de R$ 1,5 milhão aplicados na substituição da rede de abastecimento de energia e iluminação externa dos prédios. Até o final de 2017 serão entregues 500 novas vagas.