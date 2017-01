Agudo decreta Situação de Emergência

Região 07/01/2017 | 09h20 Atualizada em

Na tarde de sexta-feira, dois dias após a enxurrada causada pelas chuvas de quarta-feira, o prefeito de Agudo, Valério Trebien (PMDB), decretou Situação de Emergência no município.



Pela manhã, o chefe do Executivo visitou as áreas afetadas junto com representantes da Defesa Civil do Estado. Nas ruas da região central e da Vila Caiçara – que foram inundadas pela cheia da Sanga Funda e o Arroio Hermes, córregos que cortam a cidade – os estragos na pavimentação das ruas são lembranças constantes do temporal. Também houve destelhamento e inundações de prédios públicos na área urbana. No interior, as localidades mais atingidas foram o Canto Católico, Linha Teutônia e Linha das Flores, que tiveram estradas e pontes interditadas.



Os dados oficiais de prejuízos serão divulgados na próxima semana pela coordenação da Defesa Civil. O município espera contar com ajuda do Estado para reduzir os danos.