Agrotóxicos contrabandeados do Uruguai são apreendidos em Caçapava do Sul

22/01/2017

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caçapava do Sul apreendeu agrotóxicos contrabandeados na tarde de sexta-feira em Caçapava do Sul. A apreensão foi por volta das 16h, na BR-153.



De acordo com a PRF, os policiais foram avisados de que teria ocorrido um acidente de trânsito na BR-153, no km 424, trecho entre Caçapava do Sul e Bagé. Ao chegar ao local, constataram que tratava-se de uma saída de pista envolvendo um Corsa com placas de Bagé.



Conforme a PRF, os agrotóxicos estavam dentro do veículo, que transitava no sentido Bagé - Caçapava do Sul. A carga totaliza 230 litros e 17 kg entre herbicidas, fungicidas e inseticidas.



Ainda de acordo com a PRF, o motorista fugiu antes da chegada da polícia. Buscas chegaram a ser feitas, mas o condutor não foi localizado. Até a tarde deste domingo, a polícia ainda não tinha informações sobre quem conduzia o carro.

O veículo foi recolhido ao depósito, e a carga, apreendida e entregue na Receita Federal.