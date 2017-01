Adolescente fica ferido, e parte de cabeceira de ponte é rompida em Santa Maria

Trânsito 31/01/2017 | 17h31 Atualizada em

Um adolescente de 16 anos acabou ferido após ser atingido por um carro na Rua Euclides da Cunha, no bairro João Goulart, na tarde desta terça-feira, em Santa Maria.



Segundo a Brigada Militar (BM), por volta das 16h, um Passat com placas de Santa Maria trafegava no sentido bairro-Centro, quando a barra de direção do veículo se soltou. O motorista perdeu o controle do carro e acabou atingindo o adolescente que caminhava sobre a passagem de pedestres da ponte. Parte da estrutura foi rompida.



A vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).



Segundo a BM, o condutor estava com a documentação em dia e prestou socorro à vítima.

O trânsito ficou parcialmente interrompido por cerca de 30 minutos, mas já flui com normalidade.