Ações da CRT: como saber se você foi vítima de golpe de advogados do Paraná

Aposentada de Santa Maria foi uma das vítimas. Só agora ela ficou sabendo que havia ganho ação contra a Brasil Telecom referente a ações da CRT. Ela teria de receber mais de R$ 100 mil, mas advogados do Paraná ficaram com o dinheiro

Foto: Deni Zolin / Agencia RBS

A notícia de que um grupo de advogados do Paraná pode ter lesado mais de 2 mil pessoas que tinham processos para receber de ações da antiga CRT em Santa Maria e no Estado deixou muita gente surpresa na cidade. Pessoas que tinham ações na Justiça agora tentam descobrir se podem estar ou não entre os lesados pelos golpistas.

Como a Polícia Civil ainda não divulgou os nomes dos cinco advogados paranaenses que atuaram em Santa Maria, uma das pistas para saber se a pessoa foi lesada é o local onde eles tinham escritório. No ano de 2000, eles tiveram um escritório perto da esquina da Rua Ângelo Uglione com a André Marques, no Centro de Santa Maria, pois era perto de um cartório e facilitava que os clientes fizessem uma procuração para os advogados na hora.

A Polícia Civil diz que, se alguém acredita ter contratado esses advogados, pode ir até a 1ª Delegacia de Polícia, na Rua Roque Callage, perto da Praça Saldanha Marinho. Mesmo que não tenha documentos relativos ao processo em mão, é possível fazer uma pesquisa pelo nome da pessoa para saber se também foi vítima do golpe.

Outra forma de saber se a pessoa venceu a ação contra a Oi-Brasil Telecom e não recebeu os valores é procurando seu advogado de confiança, que ele verificará a situação do processo. Os cinco advogados do Paraná já foram indiciados pela Polícia Civil, e o caso está com o Ministério Público. Mesmo que o MP ofereça a denúncia e a Justiça aceite abrir processo, cada vítima terá de entrar com ação judicial para tentar recuperar o que foi desviado.

– Não pode escolher advogado por anúncio ou por indicação de um terceiro. Não pode ser advogado que nunca ouviu falar, como esses do Paraná. Advocacia não é uma atividade mercantil. A confiança ainda é uma coisa que mais pesa na escolha de um advogado. Por isso, procure um advogado de sua confiança para que este detecte efetivamente se houve a lesão e a dimensão do dano. E tome as medidas judiciais cabíveis para a recomposição do dano – afirma o presidente da OAB subseção Santa Maria, Péricles Lamartine da Costa.



OAB não recebeu denúncia contra advogados



A OAB em Santa Maria ainda não recebeu nenhuma representação contra esses cinco advogados, mas se algum cliente ou profissional registrado na OAB prestar queixa, a ordem abrirá investigação.

– Diante da deflagração de uma operação, diante da denúncia de um advogado, eu penso que é de interesse público a suspensão liminar destes advogados para que fiquem impedidos de praticar de atos privativos da advocacia. Não a título de sanção, pois eles terão direito de defesa, mas a título acautelatório – afirmou Costa.

Se houver a representação e comprovação da fraude, os cinco advogados poderão perder o registro na OAB, sendo impedidos de atuar na profissão.