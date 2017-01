Acidentes com morte em rodovias federais da Região Central têm queda de 22,5%

Trânsito 13/01/2017 | 15h44 Atualizada em

O número de acidentes de trânsito com morte na região central do Estado caiu 22,5% ano passado em comparação com 2015.

27 coisas para fazer em Santa Maria neste final de semana



– Nominalmente, foram nove vidas preservadas – relata o chefe da 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Héder Macedo.

Em 2015, foram 40 mortes. Em 2016, 31. Se considerar o número total de acidentes em 2016, a redução é de 4% na comparação com 2015. Os dados foram divulgados pela PRF nesta sexta-feira e dão conta de um trabalho de fiscalização ao longo de 500 quilômetros das rodovias BR-153, 158, 287, 290 e 392. Em tempo, foram 250 horas de fiscalização.

Tempo firme e calor para esta sexta-feira em Santa Maria



A PRF atribui a redução a ações de educação para o trânsito. Foram 15 mil pessoas abordadas, um número quase 15 mil vezes maior que em 2015. A ideia era sensibilizar a população sobre o risco das ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e consumo de álcool.

Em 2016, 38 mil veículos foram fiscalizados, com emissão de 12 mil notificações de trânsito. 9,6 mil testes de etilômetro foram feitos. 137 pessoas foram presas por crimes como porte ilegal de arma de fogo, roubo ou furto de veículos, cumprimento de mandados de prisão, contrabando, tráfico de drogas (390 quilos foram apreendidos) e crimes de trânsito.

Portal de venda de motos esportivas, criado em Santa Maria, é referência no segmento no país



A 9ª delegacia da PRF conta com unidades operacionais em Santa Maria, Caçapava do Sul e São Gabriel.