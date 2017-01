Acidente envolvendo três veículos deixa quatro feridos na BR-287, em Jaguari

Trânsito 25/01/2017 | 11h15 Atualizada em

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo três veículos na tarde de terça-feira na BR-287, em Jaguari.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Siena, com placas de Jaguari, transitava pela rodovia no sentido São Vicente do Sul-Jaguari seguido por um Punto, com placas de Itaqui, quando, na altura do km 348, por volta das 16h30min, o Siena teria invadido a pista contrária e batido de frente contra um Evoke, que acabou girando sobre a pista e batendo contra o Punto.

Ficaram feridos o motorista do Siena, um homem de 56 anos, e os dois passageiros, uma mulher de 51 e um homem de 72, além do motorista do Evoque, de 51 anos.

A PRF contou com a ajuda da Brigada Militar (BM) para o atendimento da ocorrência. Quem prestou o socorro às vítimas foi o Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu), que transportou todos para o Hospital de Jaguari. O estado de saúde deles é regular.

O trânsito no trecho ficou em meia pista até por volta das 19h30min devido ao trabalho de retirada dos veículos. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias em que aconteceu o acidente.