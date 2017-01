"A vítima foi covardemente atingida", diz delegado sobre jovem baleado em Santa Maria

Violência 10/01/2017 | 17h08 Atualizada em

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Santa Maria está próxima de elucidar uma tentativa de homicídio ocorrida em Santa Maria na madrugada do último sábado. Petryck Ferreira dos Santos, 18 anos, foi baleado na cabeça, na Rua Ernesto Beck, no bairro Passo D'Areia. Conforme familiares, o jovem teve morte cerebral. Nesta terça-feira, o suspeito do crime, um homem de 38 anos, apresentou-se na polícia.

Por volta das 9h30min, o autor confesso do crime foi até a DHPP e prestou depoimento formalmente ao delegado Gabriel Zanella. Conforme o advogado do suspeito, Wedner Lima, a alegação é de legítima defesa.

– O meu cliente quer contribuir com a investigação. Ele disse que estava em casa, por volta das 3h30min, ouviu um barulho forte no portão e foi ver o que era. Ele já saiu com a arma em punho, viu dois rapazes e perguntou o que estava acontecendo. Um deles fez menção de sacar alguma coisa da cintura, aí ele atirou em direção ao portão – explica Lima.

O advogado diz ainda que o seu cliente não conhecia a vítima. Depois de atirar e ver que um dos dois rapazes havia caído, o autor confesso fugiu de casa e abandonou o revólver calibre 38 em um matagal próximo do local do crime. Na manhã desta terça, policiais da DHPP foram ao local para fazer medições e outras diligências. O delegado Zanella confirma que foi essa a versão dada pelo suspeito, mas nega que a ação tenha sido em legítima defesa.

– Ele veio aqui e deu a versão dele. Mas é uma versão totalmente fraca e infundada diante do que traz o inquérito policial. As investigações apontam que, ao contrário do que alegou o suspeito, a vítima foi covardemente atingida por um disparo na nuca quando tentava fugir – relata Zanella.

Petryck segue internado no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Diferentemente do que afirmam os familiares e do que havia divulgado inicialmente o próprio hospital, o chefe de Divisão do Cuidado do Husm, Salvador Penteado, e a chefe de enfermagem do Pronto-Socorro, Rosângela Machado, dizem que a morte encefálica não está confirmada, e o jovem segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado gravíssimo.

Ainda segundo parentes da vítima, o jovem passou por cirurgia na noite de segunda-feira para tirar coágulos de sangue do crânio. A assessoria do hospital confirma o procedimento cirúrgico, mas não que tipo e qual a sua finalidade. O delegado afirma que pediu, formalmente, informações ao hospital sobre o estado de saúde do jovem.