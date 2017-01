A quinta-feira foi dia de limpar os rastros da enxurrada em Agudo

Após o temporal 05/01/2017 | 20h07 Atualizada em

Para os moradores de Agudo, a quinta-feira foi dia de limpar as marcas deixadas pela enxurrada de quarta-feira.

– A gente nem sabe para que lado levar (a sujeira), porque vem outra enxurrada e volta tudo – comentou a aposentada Araci Dotto à reportagem da RBS TV, enquanto lavava seus móveis.

O temporal fez a Sanga Funda e o Arroio Hermes, que cortam a cidade, transbordarem, transformando as ruas da área central e da zona norte em corredeiras. A água invadiu dezenas de casas, criando momentos de pânico entre moradores. Circulam pelas redes sociais imagens feitas pelos moradores lutando contra a enchente. Um dos vídeos mostra o momento em que um policial militar tenta resgatar uma pessoa e é quase levado pela correnteza.

– Jamais tinha acontecido algo assim tão forte, ao ponto de a água passar por cima do muro – contou o frentista Paulo Roberto Fischer.

A Vila Caiçara, na região norte, foi um dos locais mais atingidos. Na casa de Eloisa Fioravante, foi preciso quebrar a parede para escoar a água.

– Ela estava subindo muito rápido, não tinha por onde sair. Quebramos a parede para que saísse pelo fundos – contou a dona de casa.

Foto: Márcia Müller / Divulgação

A água também entrou no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e arrancou as pedras do calçamento das ruas. Além disso, o vento destelhou a uma escola e algumas residências. No interior, algumas localidades tiveram estradas e pontes interditadas.

Segundo estimativa da prefeitura, em 40 minutos, caíram 120mm de chuva, o volume previsto pra todo o mês de janeiro. Durante todo o dia, equipes trabalharam na limpeza e na recuperação do pavimento das ruas. O Executivo está fazendo levantamento financeiro e fotográfico dos danos. Não está descartada a possibilidade de a prefeitura decretar situação de emergência.