A menos de um mês para início das aulas, quase 800 alunos ainda não têm vagas garantidas

Rede municipal 30/01/2017 | 09h35 Atualizada em

A pouco menos de um mês para o início das aulas na rede de ensino municipal, quase 800 alunos ainda não têm vagas garantidas na Educação Infantil. O motivo é que a prefeitura não pode renovar os convênios com os colégios filantrópicos, que até o ano passado sanavam esse déficit.

De acordo com a Secretaria de Finanças, neste mês passou a vigorar a lei federal 13.019/2014, que estabelece que o processo para contratação de entidades sem fins lucrativos que prestam esse tipo de serviço precisa ser feita por chamamento público. No entendimento da Controladoria-Geral da União (CGU), diferentemente de uma licitação, o "chamamento público é um ato de prospecção do mercado", que pode ser usado para verificar se há empresas interessadas em prestar determinado serviço, quantas são e, possivelmente, credenciá-las para um processo de licitação. Um chamamento não dispensa a licitação, portanto.

Até 2016, havia contrato com quatro escolas filantrópicas e uma particular: Escola Divina Providência, Aldeias Infantis SOS, Centro Educacional Camobi (Ceduca), Associação Servos da Caridade Padre Orlando e Associação Espírita Francisco Spinelli. Eram 759 vagas alugadas, o que gerou um gasto de R$ 2,8 milhão.

A diretora da Ceduca, Adiles Cantarelli, relata que está garantida a rematrícula dos alunos na instituição porque ela é particular, e não filantrópica, mas que não há nada certo em relação aos novos alunos.

– Nós esperamos que a situação mude esta semana, pois a prefeitura disse que haveria uma reunião, já que oferecemos mais vagas, além das 79. Agora, cabe à ela avaliar e decidir se vai aceitar o que a escola vai oferecer – diz Adiles.

Segundo a diretora, "a procura tem sido muito grande", principalmente de pessoas que não tinham se cadastrado antes para tentar uma vaga na instituição. Ela suspeita que isso esteja acontecendo porque as demais escolas da cidade também não estão disponibilizando vagas.

– Temos tido dificuldade em contatar pais ou responsáveis de alunos que estão na lista porque os cadastros estão desatualizados e é um período de férias – explica Adiles.

No entendimento da professora, "há muita criança para pouco espaço", então é necessária uma organização planejada com antecedência para que não haja "correria" e nenhuma família acabe sofrendo com isso.

Pais relatam insegurança e desconfiança

A escola Providência, que oferta 300 vagas, deve começar a matricular alunos no maternal a partir desta terça Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Pais ou responsáveis por crianças que ainda não têm vagas garantidas na rede de ensino relatam insegurança e uma descrença de que o problema se resolva sem prejuízos até o dia 20 de fevereiro, quando começam as aulas.

É o caso de Neiva Rodrigues, 52 anos, que desde dezembro passado busca uma vaga na rede para o neto de 4 anos. Ela diz que a preocupação começou quando o período de rematrícula não começou no tempo certo. Ela buscou informação junto à instituição de ensino onde pretendia que o menino estudasse e lá descobriu que a prefeitura ainda não havia renovado o convênio.

– E não se sabia quando isso ocorreria e quando ocorreria. Arcar com os custos de uma escolinha particular é muito difícil. É um serviço do qual a gente depende e não há definição ainda. É complicado – conta Neiva.

A instituição em questão é a Escola Divina Providência, cuja escola oferece o maior número de vagas: 300. O número representa quase 40% do total de vagas que eram ofertadas antes, 759.

Conforme a direção da escola, a partir de terça-feira devem começar as matrículas do maternal, apesar da necessidade do chamamento público. Isso deve se estender até dia 7 de fevereiro. A instituição acredita que haverá tempo hábil a partir dessa organização. No entanto, os alunos serão matriculados em meio turno (das 8h ao meio-dia), e não em turno integral, já que o repasse da prefeitura é suficiente para custear somente essa modalidade.

– Ainda bem que eu não trabalho de tarde, então posso ficar com ele. Mas essa não é a realidade de muitos pais aqui na cidade – diz Neiva.

Prefeitura garante que não haverá prejuízo

A prefeitura de Santa Maria havia sinalizado, no início do ano, de que a intenção era renovar os convênios, justamente por acreditar que mudar a forma de sanar a demanda faltando pouco tempo para o início das aulas não era interessante. Ainda, o novo governo recém havia assumido.

A determinação federal mudou os planos. A ideia é viabilizar uma forma alternativa para viabilizar os convênios, para só a partir de 2018 fazer o chamamento público.

O secretário da Casa Civil, Guilherme Cortez, garante que não haverá prejuízo para as famílias que ainda não estão com os filhos matriculados, e que todas as vagas apontadas pela Central de Matrículas como necessárias serão preenchidas dentro do prazo previsto.

O diretor da Aldeias Infantis SOS, Mario Stanislawski, se vê confiante de que, no fim, tudo vai dar certo.

– Em nenhum momento a prefeitura disse que não vai renovar. Disse que o chamamento será feito a partir do ano que vem, com a licitação. E deve seguir nessa mesma modalidade. Creio que não haja necessidade de preocupação. Está andando. E eu me vejo plenamente satisfeito sobre como está sendo conduzido o processo – afirma Stanislawski.

Outra queixa das escolas é com relação à falta de professores. A Secretaria de Educação esclareceu que aguarda o retorno da promotoria pública – "que deve ocorrer nos próximos dias" – para saber qual procedimento será dado para a contratação de professores.

– A Prefeitura de Santa Maria tem pleno conhecimento do déficit de professores no quadro, e da necessidade da contratação imediata, tanto de vagas quanto de docentes, porém, sempre prezando pela responsabilidade, a nova Administração Municipal está se adequando à legislação recentemente estabelecida – disse em nota.

Desde o último governo, foram abertas 33 novas turmas nas escolas da rede pública municipal para a educação infantil. Proporcionando o atendimento para aproximadamente 660 novos alunos.

As escolas e as vagas

– Escola Divina Providência (Rua Cel. Ernesto Becker, 227, bairro Passo D'areia): 300 alunos

– Aldeias Infantis SOS (Rua Roberto Romanó, 355, bairro Dom Antônio Reis): 140 alunos

– Centro Educacional Camobi (Rua Silvino Jacob Zimmermann, 680, bairro Camobi): 79 alunos

– Escolinha Padre Orlando (Avenida Borges de Medeiros, 638, bairro Salgado Filho): 140 alunos

– Associação Espírita Francisco Spinelli (Rua 23, Vila Pôr do Sol, bairro Juscelino Kubitschek): 100 alunos

Total: 759 alunos