41 escolas da rede estadual precisam de reformas, diz levantamento 

Em Santa Maria 23/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Há anos, direções de escolas de Santa Maria apontam a necessidade de melhorias na infraestrutura nos prédios das instituições. Elas denunciam rachaduras em paredes, falhas em telhados, deficiências nas fiações elétricas e redes hidráulicas que não funcionam como deveriam.

Motivados por essas reclamações, os ministérios públicos Estadual e Federal deram início ao projeto Ministério Público pela Educação (MPEDuc), no ano passado. Na região, 118 escolas preencheram um questionário com 151 questões divididas em seis categorias: estrutura, pedagogia, inclusão, alimentação, programas de governo e gestão. Todas as 41 escolas estaduais de Santa Maria participaram da pesquisa, e 36 disseram enfrentar problemas de estrutura – só na rede elétrica, 80% têm questões a resolver. Posteriormente, o MPEduc entrou em contato com as instituições e constatou que todas precisavam de algum tipo de reforma, fosse em pisos, telhados, calçadas, redes elétrica ou hidráulica. Para os órgãos, ¿essas deficiências trazem transtornos a alunos, pais e professores¿.

A partir dos dados coletados, a procuradora da República Bruna Pfaffenzeller e a promotora de Justiça Regional de Educação, Rosangela Corrêa da Rosa, visitaram, junto de equipes técnicas, cerca de 10% das escolas pesquisadas em dezembro passado. A maioria, da rede estadual.

– O que as escolas responderam no questionário correspondeu com a realidade, e os dados revelam que as instituições de ensino precisam passar por reformas – afirma a procuradora.

Número de demissões diminuiu em 2016 em Santa Maria



A partir das observações levantadas, o MPEduc constatou baixas carências nas escolas federais e mais altas nas do município e do Estado. Porém, na rede estadual a situação é mais grave, já que muitos colégios são negligenciados há décadas. Com isso, será consolidado um relatório com sugestões aos órgãos gestores (municipais, estaduais e federais). A ideia é produzir um diagnóstico educacional para, então, corrigir problemas nas instituições.

– Isso nos leva a verificar quais são os problemas mais recorrentes, mais graves, e aqueles que podem ser solucionados a partir de interlocução – diz Bruna.

A procuradora afirma que algumas escolas poderão se socorrer no Poder Judiciário, dada a gravidade da situação. Mas a ideia é constatar a efetividade dos programas do Ministério da Educação e da aplicação de recursos.

– Em parceria com os gestores para que eles assumam um cronograma, um compromisso, de atender os pontos que ainda precisam ser melhorados nas nossas escolas públicas – explica a promotora Rosângela.

O relatório do MPEduc, que deve ser concluído em fevereiro, vai estipular prazos para os gestores tentarem solucionar os problemas das escolas. Depois haverá uma audiência pública para ouvir a comunidade e descobrir se houve resultado.



Erguido há 10 anos, ginásio do Maneco carece de vistorias para poder funcionar Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

O tempo e a falta de manutenção aumentam os problemas



Uma das escolas visitadas pelos promotores foi o Colégio Estadual Manoel Ribas, uma das maiores de Santa Maria. A última grande reforma no prédio foi há 18 anos. À época do questionário, a direção respondeu que a rede elétrica precisava ser revisada e que havia vazamentos no prédio precisando de conserto. Além disso, obras nos banheiros estavam em atraso.

Com a falta de verba do Estado e da União, a direção teve que viabilizar de outra forma o acesso a recursos. Foi com verba levantada junto à comunidade que a nova pintura da instituição da escola se tornou possível. Mas o maior impasse do colégio é o ginásio, cuja obra começou há 15 anos. O prédio está pronto há uma década, mas, de acordo com a diretora, Rosângela de Freitas ainda não pode ser usado.

– Não há arquibancadas, por exemplo, mas os alunos poderiam praticar alguns esportes no espaço se fosse liberado – comenta a diretora.

Surdos implantados estão se conectando em rede social



Para a área ser liberada, é preciso um laudo da Coordenadoria Regional de Obras (CROP). Um engenheiro do Estado deve ir até o local no dia 15 de fevereiro. A partir daí, será necessária a revista do Corpo de Bombeiros, para emissão de um alvará de segurança.

Outra escola visitada foi o Cilon Rosa. No ano passado, houve investimento para reconstrução do muro, que corria o risco de cair, mas a diretora, Solange Dias Hundertmarck, acredita que são necessárias melhorias nas salas de aula. Uma delas está interditada desde 2015, quando um temporal inundou o prédio, alagando 12 salas de aula. O piso apodreceu em função da umidade. Também há déficit no quadro funcional:

– Temos uma defasagem grande de servidores para a limpeza e manutenção. A gente carece, hoje, de 120 horas de profissionais. Fora outros setores, em que funcionários acumulam atividades.



MPEduc constatou baixas carências nas escolas federais e mais altas nas do município e do Estado. Porém, na rede estadual a situação é mais grave, já que muitos colégios são negligenciados há décadas Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Diagnóstico vai ajudar, diz Seduc

O Estado confirma que há escolas com ¿pouca manutenção¿, e com ¿poucas ações de conservação¿, principalmente nos prédios com mais de 50 anos, como é o caso de várias delas. Entre os problemas que a pasta identificou, estão falhas na rede de energia elétrica e falta de Planos de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), demandas específicas devem ser sanadas ao longo do tempo, mas num prazo não foi informado.

Familiares registram queixa contra UPA após idosa cair de maca



Para os casos de instituições que precisem de ações emergenciais, mas que o Estado não tem como resolver, existe o programa Escola Melhor Sociedade Melhor. Trata-se, basicamente, de uma Parceria Público Privada (PPP) entre pessoas físicas e jurídicas com as instituições necessitadas para doação de móveis, por exemplo, e para realizar pinturas e pequenas reformas. A Secretaria de Educação vê com bons olhos a proposta do MPEduc, pois serve para detectar problemas para buscar soluções.

Já a Secretaria Municipal de Educação informou que criará o Serviço de Apoio Escolar, uma central para reparos e manutenção das escolas com equipes próprias, o que garantiria ¿agilidade e dinamismo nos serviços¿.