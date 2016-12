Vidraças do Museu de Arte de Santa Maria são pichadas

Vandalismo 21/12/2016 | 13h47 Atualizada em

As vidraças da área em anexo ao Museu de Arte de Santa Maria (Masm) foram pichadas na madrugada desta quarta-feira.

Conforme o secretário adjunto de Cultura, Josias Ribeiro, câmeras de segurança flagraram a ação dos vândalos.

Agentes penitenciários suspendem visitas aos presos da Pesm



– Eram duas meninas e um menino. Eles vandalizaram o prédio entre 2h e 3h. As câmeras gravaram eles de costas. Eles carregavam mochilas, e como era de noite ficou difícil de saber quem eram, mas a Guarda Municipal avaliou e disse que tem condições de dizer isso – explica.

Tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Civil mantêm um banco de dados de pessoas que são suspeitas de pichar prédios públicos e privados. Em 2015, o Executivo municipal homologou uma lei que estabeleceu multa de até R$ 5,4 mil pela infração e criou um número de telefone (153) para denúncias. É a Guarda Municipal que faz o monitoramento.

UFSM abrirá 20 vagas para professores visitantes



No fim de novembro, começou a última etapa da reforma do Masm, que sofreu danos durante o temporal que atingiu o município em outubro de 2015. Houve o conserto do telhado, do piso e está para ser concluída a rede elétrica. Cerca de R$ 200 mil foram investidos.

– Lutamos pela liberação de recursos para a reforma e nos deparamos com isso. Por qual motivo fazer isso? – questiona Ribeiro.

Unifra abrirá ambulatórios na Casa de Saúde



Na manhã desta quarta, servidores do Masm conseguiram limpar a pichação. A parte de trás do prédio, pela Rua Professor Teixeira, também foi pichada – parte dela na parede, o que vai exigir a repintura.

Um boletim de ocorrência será feito junto à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), que ficará responsável pela investigação e responsabilização criminal.