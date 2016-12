VÍDEO: Incêndio mobiliza bombeiros e assusta moradores em Santa Maria

Susto grande 25/12/2016 | 19h00 Atualizada em

O forte cheiro de fuligem sentido por quem chegava à Rua Alfredo Tonetto, na tarde deste domingo, dava indícios do susto vivenciado pelos moradores da região. Horas antes, por volta da 0h30min, um campo de cerca de 18 hectares, localizado próximo ao residencial Novo Horizonte, no bairro Camobi, região leste de Santa Maria, foi atingido por um incêndio de grandes proporções. Além do susto, os moradores precisaram deixar suas casas até que o fogo fosse controlado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para atender a ocorrência logo após a virada do Natal. Seis homens da corporação, além de outros cinco bombeiros da Base Aérea de Santa Maria, foram mobilizados para conter as chamas. Logo ao chegar, eles posicionaram os três caminhões em diferentes pontos para evitar que as chamas, que chegaram a dois quilômetros de extensão, alastrassem-se a ponto de atingir as casas situadas no entorno do campo.



Criminosos explodem dois bancos, fazem cordão humano com reféns e aterrorizam cidade de São Sepé



De acordo com relatos de testemunhas, o vento ajudou a espalhar o fogo, e muitas pessoas tiveram que deixar suas casas devido à forte fumaça.



VÍDEO: como foi a ação dos bandidos em São Sepé



Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. A ação dos bombeiros durou cerca de duas horas, sendo que as chamas foram controladas por volta das 2h30min. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma fagulha de um fogo de artifício.

— Não podemos acusar ninguém de ter cometido o incêndio devido a fogos. Santa Maria, nesta época, quando aquece, é costumeiro que, em determinadas áreas, ocorram esse tipo de fenômeno natural. E, essa área, já é demarcada com esse tipo de acontecimento — declarou o sargento Gil, do Corpo de Bombeiros de Santa Maria.



Jovem encontrado morto em Restinga Seca é identificado



Conforme Marcos de Oliveira, 51 anos, morador do bairro há 11 anos, essa não é a primeira vez que ele presencia um incêndio dessa magnitude no local. Esse foi o motivo, segundo o funcionário público, de ele ter mantido a calma diante da situação. Já o empresário César Alexandre dos Santos, 35 anos, que passava a ceia na casa do amigo com a família, o incêndio foi assustador.



PM e adolescente morrem durante briga em São Gabriel



O empresário conta que todos estavam sentados em frente à casa quando ouviram um barulho parecido com chuva. Quando foram conferir, perceberam que, na verdade, o som ecoava do mato queimando. Não demorou para um vizinho passar correndo em frente às residências alertando sobre o incêndio. Santos conta ainda que os moradores foram orientados pelos bombeiros a desligar o gás e a energia elétrica das casas. Por precaução, eles também tiraram os carros da garagem e os colocaram na rua. O empresário relata que os moradores tentaram ajudar os bombeiros, mas a fumaça estava muito forte. Por precaução, em meio à correria, os moradores teriam até arrombado a casa de uma senhora cadeirante, que estaria sem a chave da residência.

— Foi um susto grande. Em 10 minutos, o campo já estava tomado pelo fogo. O cheiro de fumaça estava horrível. Foi uma sensação de pânico mesmo. Viemos passar o Natal aqui (na casa do amigo), mas tivemos de ir embora — contou Santos, após a noite atípica.