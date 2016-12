Usuários de ônibus poderão comprar passagens de ida e volta pela internet

Transportes 21/12/2016 | 08h07 Atualizada em

A resolução do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) de interligar os sistemas de informática de todas as estações rodoviárias do Estado deve beneficiar o usuário de ônibus intermunicipais. A previsão é que, em 180 dias, todas as rodoviárias permitam a comprem suas passagens de ida e de volta pela internet.

Segundo o presidente do Conselho de Tráfego do Daer e diretor de Transportes Rodoviários da autarquia, Lauro Hagemann, a resolução moderniza o sistema de venda de passagens e permite a venda integrada dos bilhetes.Os serviços online incluem, ainda, as conexões e o despacho de encomendas. A medida também determina que as concessionárias do transporte coletivo intermunicipal ofereçam a modalidade de compra por cartão de débito, crédito, vale eletrônico ou outros meios de pagamento disponíveis.

Içamento de vigas na Faixa Velha não deve bloquear trevo do Castelinho



– A resolução estabelece que o sistema de venda de passagens ou despacho de encomendas possibilite ao usuário acompanhar o andamento da operação – acrescenta Hagemann.

A compra de passagem pela internet custará R$ 3 a mais. A venda do bilhete de ida na modalidade presencial continuará ocorrendo normalmente, mas custará R$ 2,50 a mais. Segundo o Daer, o valor será ¿destinado ao suporte de gerenciamento e à atualização do sistema¿.

Em caso de atraso, o usuário pode renovar uma única vez o bilhete da conexão para outra data e horário ou exigir a devolução do valor da passagem.



a data e horário ou exigir a devolução do valor da passagem.