Unifra abrirá ambulatórios na Casa de Saúde 

Saúde 21/12/2016 | 08h31 Atualizada em

A partir de março do ano que vem, a Casa de Saúde abrirá um ambulatório para atender a pacientes da região nas áreas de nefrologia, cardiologia e pneumologia. Uma ala do hospital foi reformada para a oferta do novo serviço, que será prestado por professores e alunos do Curso de Medicina do Centro Universitário Franciscano (Unifra).

Os pacientes serão encaminhados para as consultas pela Secretaria de Saúde do município e pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ou seja, o serviço não será "porta aberta". Porém, será sem custo ao usuário, via Sistema Único de Saúde (SUS).

– Estamos trabalhando para transformar a Casa de Saúde em hospital de ensino, com gestão da Unifra e da Sefas (Associação Franciscana de Assistência à Saúde) juntas. No ambulatório, os alunos vão atender com supervisão de professores. Agora, ainda não temos muitas especialidades, mas conforme o curso vai andando, elas vão aparecendo – disse a coordenadora da Medicina da Unifra, Léris Bonfanti Haeffner.

Segundo a coordenadora, os estudantes farão os atendimentos e a parte prática no turno da manhã e início da tarde. No fim da tarde, terão aulas.

Içamento das vigas na Faixa Velha não deve bloquear trevo do Castelinho



A Unifra também renovou um convênio feito, no ano passado, com o Hospital de Caridade para que os alunos do curso de Medicina pudessem acompanhar e assistir ao trabalho dos médicos no atendimento de alta complexidade. Até agora, eles iam ao hospital apenas para conversar com pacientes. O convênio inclui a Residência Médica.

A coordenadora explica que os residentes atuam no hospital desde 2015. E que os alunos do 5º semestre estão chegando na etapa das especialidades médicas, nas quais os estudantes atuarão na em pediatria, nas Unidades Básicas de Saúde. Na Casa de Saúde e no Caridade, atuarão em cardiologia, nefrologia, urologia e cirurgia vascular. A experiência em psiquiatria será obtida no Hospital São Francisco – que, assim como a Casa de Saúde, é administrado pela Sefas.

Com a turma que entrará em 2017, o curso de Medicina da Unifra chegará a 200 alunos. A primeira turma entrou no segundo semestre de 2014.