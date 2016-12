UFSM elabora edital para construção de usina para economia de energia

Inovação 22/12/2016 | 12h30 Atualizada em

A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) elabora um edital para a construção de uma usina que deve reduzir em até 10% o gasto anual com energia de toda a instituição, que gira em torno de R$ 7 milhões.

O professor Daniel Bernardon, do Centro de Tecnologia (CT), toma o cuidado ao dizer que o edital faz parte de um projeto prioritário de eficiência energética do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), chamado de "eficiência energética e minigeração em instituições públicas de educação superior".

– Nós vamos competir com outros projetos, então vai depender da agência avaliar e perceber se a UFSM é uma boa opção ou não. Eu acredito que temos boas chances, concretas, de sermos escolhidos – diz Bernardon.

Com os projetos em mãos, as concessionárias de energia podem começar a demonstrar interesse em investir em instituições de ensino e pesquisa "para desenvolvimento de soluções inovadoras". Entre os critérios de avaliação, estão originalidade e custo-benefício da planta.

– Em princípio, a proposta deve se concentrar na geração de energia elétrica solar com o uso de painéis fotovoltaicos – explica.

A usina é de minigeração, ou seja, para usufruto somente da UFSM. O edital deve ser encaminhado à Aneel até 20 de janeiro.

Parceria público-privada

Caso a UFSM seja contemplada, haverá envolvimento da comunidade acadêmica que possibilitará a implementação das ações de eficiência e criação de um Grupo de Gestão Energética (GGE) ou Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE).

Então a UFSM pode não fazer parte do projeto, pois concorre com outras universidades, apesar disso, no entendimento do professor Bernardon, a possível usina de energia para a UFSM "é de grande relevância, pois tem como finalidade a aplicação recursos em uma área estratégica, incentivando ações de Eficiência Energética na instituição, além da oportunidade da geração própria de energia elétrica".

O projeto da Aneel

Concessionárias de energia elétrica investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de eficiência energética.

Conforme a UFSM, a concessionária na área da instituição é a RGE Sul, que já manifestou interesse à Aneel de participar do projeto. Assim, a UFSM encaminhará a proposta à RGE Sul para concorrer.