UFSM abrirá 20 vagas para professores visitantes

Ensino 21/12/2016 | 10h15 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abrirá, de 26 de dezembro até 14 de janeiro, o edital com 20 vagas para professores visitantes na instituição. Ao todo, são uma vaga para o campus de Palmeira das Missões e as restantes destinadas à Santa Maria, nas áreas de Agronegócio, Ciências da Saúde, Farmacologia, Biodiversidade Animal, Geografia, Matemática, Física, Engenharia Agrícola e Florestal, Comunicação, Administração, Produção Animal e Medicina Veterinária.

Confira o preço do chester nos mercados e onde assar a ave em Santa Maria



Para concorrer ao processo seletivo, os candidatos devem seguir os seguintes requisitos: título de doutor (obtido há no mínimo cinco anos), experiência docente de ao menos três anos e publicação científica relevante (dentro de cinco anos). De acordo com a organização, a análise da produção acadêmica servirá como critério de seleção e a banca examinadora poderá realizar entrevistas com os candidatos.

Os contratos terão duração de 12 meses para brasileiros, e para estrangeiro, o prazo sobe para 24 meses. Em ambos, o contrato inicial poderá ser prorrogado por igual período, ou seja 12 e 24 meses, respectivamente. As remunerações, somando-se o vencimento básico e a retribuição por dedicação exclusiva, serão de R$ 17.995,92.

Unifra abrirá ambulatórios no hospital Casa de Saúde



A inscrição custa R$100 e pode ser feita na página da UFSM. As vagas e outras informações estão disponíveis no edital.