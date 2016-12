Trio é preso suspeito de furtar lojas em duas cidades da Região Central

Roubo 30/12/2016 | 12h02 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) deteve três suspeitos de terem furtado duas lojas de eletrodomésticos em duas cidades da Região Central no fim da tarde de quinta-feira. Eles foram soltos após prestarem depoimento e responderão pelos crimes em liberdade. Eles são apontados como autores dos furtos as lojas Becker em Mata e Quero-Quero em São Vicente do Sul.

Conforme a BM, uma denúncia anônima levou a polícia até o trio, que dirigia um carro onde foram localizados 11 televisores. Eles estavam na BR-287, em São Pedro do Sul, e seguiam em direção a Santa Maria. O veículo, com placas de Caxias do Sul, foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança de um dos estabelecimentos.

Suspeito de abusar de menina de 7 anos em Santa Maria é indiciado por estupro de vulnerável



No entendimento do delegado Jun Sukekava, que responde pela delegacia de polícia em São Pedro do Sul, não se atendeu aos requisitos para que os suspeitos fossem autuados em flagrante (não foram vistos cometendo os crimes e não houve busca ininterrupta), apesar de eles terem dito que pretendiam revender os produtos. Conforme a legislação, segundo o delegado, a prisão é a exceção.