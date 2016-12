Trânsito nas rodovias de Santa Maria deve se intensificar na tarde desta sexta-feira 

Saída para o Ano Novo 30/12/2016 | 13h22 Atualizada em

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e a Política Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos deve aumentar a partir da metade da desta sexta-feira nas rodovias da Região Central. A expectativa é que o movimento também seja intenso entre a manhã e a tarde de sábado.

AO VIVO: acompanhe o trânsito na saída para o feriado de Ano-Novo

Nesta sexta-feira, os horários mais críticos devem ser entre 17h e 21h, desta sexta. No sábado, a perspectiva é que o trânsito fique pesado das 8h às 18h.

De acordo com o policial rodoviário federal, Héder Macedo, as viagens não tendem a ser muito longas ou desgastantes, o que deve facilitar a saída. Macedo ainda alerta para o retorno dos santa-marienses no domingo:

Previsão indica pancadas isoladas de chuva para esta sexta-feira



– Esse é o período de maior cuidado e atenção às regras de segurança de trânsito, sobretudo em aglomerados urbanos. A previsão é de chuva. Como há um retorno tanto de quem está em cidades próximas da região, quanto de famílias que está no litoral, o fluxo deve ser intenso das 16h às 22h, em todas as rodovias.

O policial rodoviário federal reforça que os acidentes ocorrem nas saídas e chegadas ao destino.

Confira o que abre e o que fecha no Feriado de Ano Novo em Santa Maria



– Vamos fiscalizar bastante. A partir da tarde de hoje (sexta- feira), as abordagens terão o bafômetro. Faremos de tudo para coibir situações irregulares dos motoristas, disse Héder Macedo.

Sobre as condições das rodovias federais , a PRF alerta:

– A BR-392 , na saída Santa Maria em direção a São Sepé, está em situação precária. O pavimento é irregular, a sinalização muito fraca. Em alguns pontos, é falha. Na BR-287 , que liga Santa Maria a São Pedro (via com mais acidentes com morte, registrados nos primeiros 10 km), após a Ulbra, a rodovia encontra-se em ótimas condições. Praticamente perfeita a sinalização, o pavimento adequado, mas há um grande número de ultrapassagens de riscos e excesso de velocidade.

Santa Maria registra vagas no positivo pelo quatro mês

O Sargento Cláudio Orlandi, Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, também reforça os cuidados.

– A RSC-287, principal via de acesso a Santa Maria e saída para Porto Alegre e o litoral, os motoristas devem manter-se dentro do limite de velocidade, se possível, andar com velocidade reduzida, até o pedágio de Candelária (cerca de 113km de distância de Santa Maria) tem bastante buraco. Nas demais rodovias estaduais, 149 e 509, as condições são muito boas, a atenção é para o alto fluxo de veículos.

Fiscalização

Nas rodovias estaduais e federais, as fiscalizações devem ocorrem em pontos isolados. As abordagens serão feitas para verificar se o consumidor consumiu álcool, com radar para controle de velocidade, além de observação de ultrapassagens indevidas, condições do transporte de crianças e análise de documentação e usos de itens obrigatórios no veículo.

Observação: Todas as "Blitz's" devem ter teste do bafômetro.

Dicas para pegar a estrada com segurança:

– Revisão do veículo em dia.

– Equipamentos de segurança (cinto, cadeirinha para crianças, manter o cão e gato dentro da caixa ou com bolsa adequada para o transporte)



– Manter distância de segurança do veículo que está a frente, de cinco a 10 segundos do carro da frente

– Procurar fazer pausas na viagem para alongar