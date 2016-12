Todos os balneários da Região Central estão próprios para banho

Balneabilidade 23/12/2016 | 15h18 Atualizada em

A Fepam divulgou nesta sexta-feira o primeiro relatório semanal dos exames da qualidade da água em balneários e praias do Estado. Na Região Central, os 11 balneários estão próprios para o banho.

Maioria dos balneários públicos da Região Central estão com temporada aberta



No Estado, cinco dos 83 pontos monitorados apresentaram condições impróprias para banho.

A qualidade da água está sendo monitorada em 43 municípios. O Projeto Balneabilidade deste verão terá duração de 15 semanas. O primeiro boletim foi elaborado com base no resultado das informações obtidas em cinco coletas realizadas nas semanas anteriores.

BALNEÁRIOS PRÓPRIOS PARA BANHO (análises entre 18 e 19 de dezembro)



1) São Simão - Cacequi

2) Fenando Schilling - Jaguari

3) Balneário de Mata - Mata

4) Balneário Nova Palma - Nova Palma

5) Tunas - Restinga Seca

6) Praia das Areias Brancas - Rosário do Sul

7) Passo do Verde - Santa Maria

8) Ernesto Alves - Santiago

9) Jacaquá - São Francisco de Assis

10) Poço das Pedras - São Francisco de Assis

11) Passo do Umbú - São Vicente do Sul