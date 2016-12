Termina o içamento das vigas do viaduto da Faixa Velha 

Trânsito 21/12/2016 | 20h52

Terminou às 19h40min desta quarta-feira o içamento e colocação das vigas do novo viaduto da Faixa Velha. O trabalho andou mais rápido, pois a previsão inicial era concluí-lo ao meio-dia desta quinta.

Além disso, não foi preciso bloquear o trânsito no trevo do Castelinho, como chegou a ser anunciado. O trânsito da Rua Antônio Bottega será liberado nesta quinta pela manhã, quando será religada a sinaleira no sentido Camobi-Centro.

A previsão é que a Sogel conclua o viaduto em maio e que a Della Pasqua leve mais três meses para fazer aterros e asfaltar o entorno.