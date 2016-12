Tempo deve seguir chuvoso e abafado nesta quarta-feira em Santa Maria

Instabilidade 28/12/2016 | 10h26 Atualizada em

Depois de dias de calor intenso e sensações térmicas acima dos 40ºC na região central do Estado, a chuva que caiu entre segunda e terça-feira fez com que a temperatura baixasse. Entre a manhã e a tarde de terça-feira choveu cerca de 67 mm na região, segundo a Somar Meteorologia.

Nesta quarta-feira, a área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina ainda provoca pancadas de chuva em boa parte do Estado. Mais uma vez, a chuva pode vir acompanhada por rajadas de vento acima dos 65km/h e há possibilidade de queda de granizo. As temperaturas seguem elevadas e a máxima deve atingir os 29ºC em Santa Maria.

Graças a moradores, área verde do bairro Duque de Caxias virou praça



Na quinta-feira, a instabilidade segue afetando o território gaúcho. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva deve vir um pouco mais forte e acompanhada de rajadas de vento. A manhã segue com sensação de abafamento e, à tarde, faz calor no oeste e norte do RS. Os termômetros devem assinalar máximas de 21ºC, pela manhã, e 27ºC, pela tarde.

Na sexta-feira deve chover ao longo de todo o dia. De acordo com a Somar Meteorologia, a instabilidade é influenciada por um sistema de baixa pressão atmosférica que se desenvolve na costa do Estado. A mínima esperada é de 20ºC e a máxima de 30ºC.



Férias: inclua o seu animal de estimação no planejamento



No sábado, a área de baixa pressão atmosférica se afasta do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo começa a melhorar, voltando a ter predomínio de sol. Ainda são esperadas pancadas de chuvas pela manhã. A máxima deve ser de 30ºC. No primeiro dia de 2017, domingo, o tempo abre na maior parte do Estado. As temperaturas devem ficar entre 21ºC e 33ºC.