Tempo continua instável nesta quinta-feira em Santa Maria

Chuva 29/12/2016 | 09h40 Atualizada em

O tempo continua instável nesta quinta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, chove a qualquer hora em grande parte da região. Devem haver rajadas de fortes de vento. A máxima esperada para o dia é de 27ºC.



VÍDEO: dois PMs são investigados por omissão em morte de colega em São Gabriel



Na sexta-feira a chuva segue afetando o Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, não são esperados grandes aglomerados de água. As temperaturas, tanto da manhã quanto da tarde, sobem um pouco, em relação ao dia anterior, devido ao sistema de baixa pressão atmosférico que se desenvolve na costa do Rio Grande do Sul. As temperaturas devem variar entre 22ºC e 31ºC.

No final de semana o tempo deve melhorar. No sábado ainda chove, de forma moderada. A mínima prevista para o dia é de 22ºC e a máxima de 32ºC.

Suspeito de estuprar menina de 7 anos é preso em Santa Maria



No domingo, primeiro dia de 2017, deve ter variação de sol e pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre 22ºC e 32ºC. Na segunda-feira, o tempo volta a ficar firme em todo o Estado. Destaque para o calor que será mais intenso na fronteira oeste com Argentina.