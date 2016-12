Suspeito de liderar ataque a bancos em São Sepé é reconhecido e levado para a Pesm

Investigação 29/12/2016 | 17h40 Atualizada em

Preso pela Polícia Civil durante uma operação no município de Vera Cruz na manhã desta quinta-feira, André da Silva, 49 anos, suspeito de liderar o ataque a bancos em São Sepé no último sábado, foi reconhecido por testemunhas e levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). O processo de reconhecimento foi feito na Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Santa Maria.



A investigação apontou que Silva seria o homem flagrado pelas câmeras de segurança de uma das agências segurando pelo cabelo uma das reféns (veja o vídeo abaixo). No total, mais de 20 moradores foram usados como escudo humano na madrugada da véspera de Natal.

Conforme o delegado Sandro Meinerz, titular da 3ª Delegacia de Polícia Regional, há possibilidade de Silva ser transferido para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) ¿devido ao risco que coloca a sociedade¿. Já foi solicitada a conversão da prisão temporária em preventiva.

– Estamos pleiteando a transferência e isso pode ocorrer a qualquer momento – explica Meinerz.

A operação foi deflagrada nos municípios de Pantano Grande e Vera Cruz. A expectativa da Polícia Civil era de encontrar Silva em Pantano Grande, cidade onde a quadrilha teria um sítio que funcionava como uma espécie de QG. Era nesse local onde estariam guardados os armamentos usados para cometer crimes. No entanto, só uma arma foi localizada e ela não teria relação com o crime em São Sepé.

A equipe que estava em Vera Cruz conseguiu prender Silva em casa, que não reagiu a abordagem e teria dito que não teria envolvimento no crime. Em depoimento à Polícia Civil em Santa Maria, disse que só falaria em juízo.

A operação foi batizada de Ghost, pois um dos dois mandados de prisão temporária era contra Ivo Francisco dos Santos Assis, 41, suspeito de ser um dos que atacou os bancos com Silva e considerado pela Polícia Civil "um fantasma, um criminoso que não deixa rastros". Ghost, traduzido do inglês, significa "fantasma". Assis não foi localizado e está foragido desde 2012.

A suspeita é que a mesma quadrilha seja a responsável por crimes semelhantes em Santana da Boa Vista, Barros Cassal e Cerro Grande do Sul, que aconteceram entre 2015 e 2016.

O crime

Os cinco criminosos realizaram, à 1h de sábado, pelo menos cinco explosões para romper três caixas eletrônicos e o cofre da agência bancária do Sicredi, e um caixa eletrônico do Banco do Brasil, ambos os bancos localizados na Rua Coronel Veríssimo, no centro de São Sepé.

Os dois policiais militares que estavam de serviço no município de 23,8 mil habitantes ficaram encurralados no quartel pela quadrilha, que portava fuzis e outras armas de grande porte. Havia, ainda, uma policial civil, de plantão, em casa. Além disso, o bando atirou em carros e imóveis, e trocou tiros com os agentes. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas dois irmãos policiais (um civil e um militar) que estavam de folga.

No final da ação, dois moradores foram levados durante a fuga, sendo libertadas em um posto de combustíveis na cidade de Caçapava do Sul. A Polícia Civil também trabalha para tentar identificar outros três criminosos que teriam participado do ataque.