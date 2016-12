Suspeito de liderar ataque a bancos em São Sepé chega a Santa Maria para reconhecimento

Investigação 29/12/2016 | 14h00 Atualizada em

Chegou em Santa Maria, por volta das 12h30min desta quinta-feira, um dos suspeitos de liderar o ataque a bancos no município de São Sepé, crime que aconteceu no último sábado. Ele foi preso nesta manhã em Vera Cruz, na casa onde vivia, durante a Operação Ghost. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois de busca e apreensão nos municípios de Vera Cruz e Pantano Grande.

A Polícia Civil informou que prefere que o nome do suspeito preso não seja divulgado ainda, pois a prisão é válida por cinco dias e é necessário que passe antes pelo processo de reconhecimento. Ele tem 49 anos e deve ser levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), de acordo com o delegado Sandro Meinerz, titular da 3ª Delegacia de Polícia Regional.

Ele havia sido preso em 15 de março de 2015, foi solto, respondia em liberdade pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e material explosivo desde aquele ano e era investigado por outros crimes que teriam sido cometidos na região de Santa Cruz.

O nome do outro suspeito foi divulgado pela polícia, pois ele está foragido desde 3 de março de 2012, e, conforme o delegado Sander Cajal, diretor da divisão de investigações criminais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), "qualquer pessoa poderá auxiliar a Polícia Civil com informações, sendo garantido o anonimato". É Ivo Francisco dos Santos Assis, 41.

– Os dois tem passagens criminais por delitos relacionados a instituições bancárias, sendo de extrema periculosidade – conta Cajal.

A operação foi batizada por causa dele. Ghost, traduzido do inglês, significa "fantasma".

– Ele é considerado um fantasma, um criminoso que não deixa rastros. A gente sabe do envolvimento dele em diversos crimes e o investiga há muito tempo, mas temos dificuldade em encontrar provas — afirma o delegado João Paulo Abreu, também do Deic.

A suspeita é que a mesma quadrilha seja a responsável por crimes semelhantes cometidos em Santana da Boa Vista, Barros Cassal e Cerro Grande do Sul, entre 2015 e 2016.

A Polícia Civil acredita que cinco pessoas participaram do ataque aos bancos. Informações podem ser repassadas à investigação pelo telefone 0800 510 2828 ou pelo WhatsApp e Telegram (51) 8418-7814.

O crime

Por volta da 1h do último sábado, os criminosos atacaram as agências dos bancos Sicredi e Banco do Brasil, na Rua Coronel Veríssimo, Centro.

Eles usaram explosivos para saquear as duas agências, sendo que três caixas eletrônicos e o cofre do Sicredi foram rompidos, e um do Banco do Brasil. Houve pelo menos cinco explosões.

A quadrilha usou fuzis para atirar contra veículos e imóveis, além de render pessoas que passavam pelo local e fazê-las de reféns. Duas pessoas foram baleadas.

Os criminosos fizeram uma espécie de corrente com as vítimas, que foram dispostas na rua, fazendo delas escudos humanos. Duas delas foram sequestradas e deixadas em um posto de combustíveis em Caçapava do Sul.