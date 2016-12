Suspeito de furtos em residências é preso em Formigueiro

Flagrante 26/12/2016 | 17h50 Atualizada em

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por furto em residências em Formigueiro, na Região Central, no final da tarde deste domingo. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé após o fato.

Segundo o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, titular da Delegacia de Polícia Civil de Formigueiro, a polícia recebeu denúncia de que havia dois suspeitos pulando muros de casas na cidade.

Um policial civil foi ao local e visualizou os homens que teriam se separado durante a fuga. Um deles entrou no pátio de uma residência. O suspeito chegou a apontar um revólver que carregava para o policial, que revidou atirando na direção do homem, que não foi atingido. Nesse momento, o suspeito teria jogado a arma no chão e teria sido detido e agredido por moradores até ser preso pelo policial. O revólver usado pelo bandido é um calibre 38, municiado e com numeração raspada.

_ A população está enojada e revoltada com este prende e solta _ disse o delegado sobre as agressões ao suspeito.

O homem foi identificado como Márcio da Silveira Rizzi. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e de munição de uso permitido. O outro homem que seria comparsa de Rizzi, também foi detido. Ele foi ouvido e liberado, mas segue sendo investigado pela polícia. Segundo o delegado Firmino, há imagens de câmeras de casas e de lojas que mostram a dupla. Ainda conforme Firmino, Rizzi faz parte de uma quadrilha com pelo menos cinco integrantes investigada pela Polícia Civil pela prática de furtos em residências.

_ Identificamos o líder do grupo, que é de Formigueiro, planeja os crimes e traz assaltantes de outras cidades para cometer os furtos _ explicou o delegado.