Suspeito de furto de veículos é preso após troca de tiros com a Brigada Militar em Tupanciretã

28/12/2016

Um homem suspeito de furtos de veículos na região de Cruz Alta foi preso depois de trocar tiros com a Brigada Militar (BM) no município de Tupanciretã. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira.

De acordo com a BM, guarnições foram informadas de que uma pessoa havia furtado uma caminhonete S10 em Tupanciretã e fugia por uma estrada na localidade de Faixinha do Batu, que faz ligação com Cruz Alta.

O veículo foi interceptado às 3h20min. O motorista saiu da caminhonete e atirou com um revólver contra a BM, que revidou. O suspeito tentou fugir em direção a uma área de matagal e agredir um dos policiais quando foi perseguido, mas acabou sendo baleado no braço e imobilizado.

O suspeito foi levado para atendimento médico no Hospital Brazilina Terra, em Tupanciretã, onde ficou sob custódia. Depois, foi levado para a delegacia de polícia para registro de ocorrência, e então para o Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.