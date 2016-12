Suspeito de estuprar menina de 7 anos é preso em Santa Maria

Investigações 28/12/2016 | 20h55 Atualizada em

A Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu, preventivamente, um homem de 57 anos suspeito de estuprar uma menina de 7 em Santa Maria.



Câmara aprova projeto de lei que exige que bancos de Santa Maria contratem vigilância armada 24h



De acordo com o delegado Sandro Mainerz, que falou com o Diário sobre o caso por orientação da delegada Luiza Souza, titular da DPCA, a vítima "foi estuprada de forma continuada".

– Ele era amigo próximo da família e teria se aproveitado dessa condição para cometer o abuso contra a criança. A violência se estendeu por alguns meses até que a mãe da menina flagrou o estupro – conta Meinerz.

Corpo de soldado que desapareceu em rio de Santa Maria é localizado



Por volta das 17h desta quarta, uma equipe da Polícia Civil foi cumprir o mandado de prisão preventiva e descobriu que o suspeito havia sido internado em um hospital da cidade. O nome dele e o motivo da internação não foram divulgados ao Diário.

– Acreditamos que foi uma tentativa de evitar a prisão – suspeita Meinerz.

"Ele me caguetou", diz suspeito de assassinar adolescente a tiros em Santa Maria



O inquérito que dá conta do caso foi aberto no dia 11 deste mês. Já foi superada a fase de coleta de provas, e todos os envolvidos no caso já foram ouvidos. Para a Polícia Civil, não há dúvida de que os crimes aconteceram, razão pela qual o suspeito está sob custódia no hospital e deve ser levado à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) assim que receber alta.

O delegado Meinerz acredita que o indiciamento será por estupro de vulnerável continuado.