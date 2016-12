Suspeito de chacina de Pinhal Grande é preso na Região Central

22 dias de caçada 20/12/2016 | 11h36 Atualizada em

Acabou na manhã desta terça-feira a caçada ao suspeito de matar quatro pessoas em Pinhal Grande, na Região Central do Estado.

Informações preliminares da Polícia Civil dão conta que Ariosto da Rosa, 41 anos, foi preso, por volta de 11h, no interior de Dona Francisca, em uma região de matagal. Ele caminhava ao longo do Rio Jacuí. Neste momento, o suspeito está prestando depoimento à 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro Camobi, em Santa Maria. O advogado de Ariosto, Airton de Mello, disse que ele só irá falar em juízo.

Ariosto é suspeito de assassinar a tiros sua enteada, Bianca Moraes de Salles, 16 anos, por volta das 7h3omin do dia 29 de novembro, em uma casa, na localidade de Rincão dos Basílios, interior de Pinhal Grande, cidade onde ele morava com a mãe da garota. Logo depois, ele teria saído da propriedade e matado Iran Gonçalves dos Santos, 10 anos, e Alex Cardoso, 17 anos, que estavam em uma parada de ônibus. Em seguida, Ariosto teria assassinado o vizinho de propriedade Afonso Gonçalves, 60 anos.

Desde o dia do crime, uma força-tarefa da Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros estão em busca do suspeito.