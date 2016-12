Sol e calor devem predominar nesta terça-feira em Santa Maria

Tempo estável 20/12/2016 | 17h46

A frente fria que atuava em todo o Estado deve se concentrar na região Sudeste do Rio Grande do Sul. A maior parte do Estado deve ter predomínio de sol. De acordo com a Somar Meteorologia, os ventos voltam a soprar de quadrante norte e as máximas se elevam bastante nesta terça-feira. Em Santa Maria, o tempo ficará aberto e com poucas nuvens e deve atingir máxima de 33ºC.



O tempo deve continuar ficar firme em todo o Estado na quarta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, apenas no norte gaúcho que ainda chove em forma de pancadas, porém sem grandes volumes de chuva e de maneira mais rápida. Apesar da passagem da frente fria, as temperaturas permanecem elevadas em todo o Estado. A mínima esperada para o dia, na região Central, deve ser de 18ºC e a máxima de 35ºC.

Na quinta-feira, apesar da frente fria se afastar para o meio do oceano, um sistema de baixa pressão atmosférico entre o Paraguai e a Argentina somado as circulações dos ventos nos altos níveis da atmosfera devem provocar pancadas de chuva na faixa norte do Rio Grande do Sul. Os acumulados não devem ser elevado, mas a instabilidades pode trazer rajadas de vento e descargas elétricas. De acordo com a Somar Meteorologia, sobre a maior parte do território gaúcho o tempo é estável e com o sol. Em Santa Maria, a tendência é de tempo aberto e com poucas nuvens. A mínima prevista é de 22ºC e a máxima de 35ºC.

A partir de sexta-feira é esperada uma nova zona de instabilidade, que deve se estender até o dia 28 de dezembro. De acordo com a Somar Meteorologia, são previstos mais chuva, só que de maneira mais forte e com grandes riscos para transtornos. Os dias mais críticos e com potencial para temporais são entre os dias 25 e 28. Atenção para os elevados volumes de água e as condições para rajadas de vento e quedas de granizo. Apesar das condições de tempo instável, a sensação de abafamento permanece em grande parte do estado gaúcho.