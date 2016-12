Sensação térmica chegou a 44,1°C nesta quinta-feira em Santa Maria

Tempo 22/12/2016 | 20h11 Atualizada em

O verão chegou com tudo. Os santa-marienses que o digam. Quem saiu às ruas por volta das 16h desta quinta-feira, enfrentou sol ardente e temperatura de 33°C – com sensação térmica de 44,1°C, em função da umidade. A mínima do dia foi de dar inveja às máximas do inverno: 23,2°C às 6h.



Para Odilon Mainardi, sáude e sorrisos são os principais presentes de Natal



Nestas sexta-feira e no fim de semana, a temperatura na região segue elevada, mas há risco de chuva. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, para sábado, há risco de temporal. A temperatura deve ficar entre 23ºC e 30ºC.



Quadrinhistas de Santa Maria são premiados em concurso no Japão



No domingo de Natal e na segunda-feira, ainda há risco de pancadas isoladas, mas o calor irá às alturas: a máxima prevista é 38ºC. Na terça-feira, ¿esfria¿ um pouquinho. A máxima chegará a 28ºC.



11 dicas para curtir a sexta-feira em Santa Maria



Ironicamente, no litoral norte do Estado, as temperaturas não devem passar de 30ºC, com risco de chuva todos os dias, até terça-feira.