Rodoviária de Santa Maria prevê 30% menos ônibus extras para os feriados de fim de ano

Natal e Ano Novo 21/12/2016 | 13h34

A Estação Rodoviária de Santa Maria prevê colocar 30% menos ônibus extras na estrada para os feriados de fim de ano – entre 20 de dezembro e 4 de janeiro.

Até agora, 51 foram disponibilizados. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 200, de acordo com o diretor da rodoviária, Jorge Aita. A expectativa é que a diferença diminua conforme a proximidade dos feriados. Os motivos para a estimativa negativa são dois:

– Um deles é a demanda. A crise econômica causou impacto. O segundo é que tanto o Natal quanto o Ano Novo caem em um domingo. Quando o feriado cai em uma quinta ou sexta-feira, geralmente as pessoas fazem feriadão, o que faz com que a demanda aumente. Este ano isso não deve ocorrer – explica Aita.

A orientação repassada por ele é que quem depende do serviço se planeje para garantir a passagem e não perder a viagem. Novidade este ano é que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) regulamentou a compra de passagens de ida e volta no caixa da rodoviária ou pela internet.

– Antes também era possível, mas agora foi regulamentado. Se alguém for sexta de Santa Maria para Capão da Canoa, por exemplo, e for voltar no domingo, não vai precisar chegar no destino para então comprar a passagem de volta, correndo o risco de não ter mais – conta Aita.

Os destinos mais procurados até agora são a região metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte.

Mais informações podem ser obtidas na estação rodoviária, que fica no Largo Irmãos Aita, 1.450, bairro Nossa Senhora de Lourdes, ou na estação que fica na RS-287, no bairro Camobi. Os telefones para contato são: (55) 3222-4747 e (55) 3225-1183. O site pode ser acessado aqui.