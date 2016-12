Professores e estudantes fizeram atos em apoio a manifestantes  e contra pacote de Sartori

Solidariedade 20/12/2016 | 20h52

Alunos do Colégio Manoel Ribas deram abraço simbólico na escola. Professores estão descontentes com políticas da educação

Mais de 200 professores ligados ao 2º Núcleo do Sindicato dos Professores Estaduais de Santa Maria (Cpers) protestaram em frente à 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE) na manhã de terça-feira.

Conforme o vice-diretor do 2º Núcleo do Cpers, Dartagnan Agostini, a manifestação é em solidariedade ¿a todos aqueles que foram agredidos pela Brigada Militar¿ durante o protesto em frente à Assembleia Legislativa em Porto Alegre, na segunda-feira.

– O protesto também é contra a votação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo Sartori, além do fechamento de escolas, turmas e extinção da Escola para Jovens e Adultos (EJA) em algumas instituições – diz.

À tarde, alunos, funcionários e professores da Escola Estadual Manoel Ribas abraçaram o colégio, vestindo roupas pretas, para sinalizar contrariedade ao pacote de Sartori. A diretora da escola Rosângela Maria de Freitas, diz que, apesar de os docentes não terem aderido completamente à greve do magistério estadual (só quatro pararam), eles estão igualmente descontentes com o rumo das políticas do Estado.

– Contornamos a escola de preto para manifestar esse descontentamento. Abraçamos o colégio na tentativa da manutenção de escola pública – disse.O pacote do governo do Estado prevê revisão dos benefícios fiscais, na data de pagamento do 13° salário, redução e fusão de secretarias, extinção de fundações, autarquias e companhias, e mudanças nos benefícios concedidos aos servidores públicos, entre outros.

O governo gaúcho publicou, nesta terça-feira, no Diário Oficial, o calendário letivo da rede estadual para 2017. As aulas começam dia 6 de março e vão até 22 de dezembro. Nos dias 2 a 3 de março, é o período para reuniões de planejamento e de formação continuada dos professores.