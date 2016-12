PRF atende três acidentes em 30 minutos na BR-392 devido à falha na pista

Trânsito 20/12/2016 | 15h15 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) notificou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre uma falha no asfalto da BR-392 que vem causando acidentes na altura do km 264, trecho que pertence ao município de Caçapava do Sul. Na segunda-feira, em 30 minutos, houve três acidentes – dois deles com feridos.

O acidente mais recente aconteceu às 17h45min. O motorista perdeu o controle do veículo no trecho, que é uma curva, e saiu da pista, se machucando sem gravidade. Ele não teve a identidade informada à reportagem, mas a PRF conta que ele comentou que havia acúmulo de água na pista.

Os outros dois acidentes aconteceram às 17h15. Uma passageira de um dos carros acabou se machucando sem gravidade. Nos dois casos, os veículos saíram da pista e, em um deles, houve colisão contra uma árvore. Os motoristas também relataram o problema do acúmulo de água.

Durante avaliação do trecho, a PRF percebeu que a água ficava represada ao invés de escoar para fora, que seria o correto. Por essa razão o Dnit foi notificado, e deve providenciar a solução do problema.

Os dois feridos foram levados para atendimento médico e depois liberados.