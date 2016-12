Previsão indica pancadas isoladas na tarde desta sexta-feira em Santa Maria

Instabilidade 23/12/2016 | 15h28 Atualizada em

A baixa pressão atmosférica do ar e a umidade são responsáveis por trazer a instabilidade nesta sexta-feira para Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva deve começar a cair pela metade da tarde, em formas de pancadas isoladas. Apesar da chuva, as temperaturas seguem elevadas, mas amenizam a sensação de abafamento. A máxima deve chegar aos 34ºC.

No sábado a instabilidade segue formando nuvens de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Apesar da chuva na maior parte do dia, na véspera do Natal ela não deve atrapalhar as comemorações. O dia em Santa Maria deve ter pancadas de chuva e trovoadas, e registrar mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

O domingo deve ser de muito calor ao longo do dia e pancadas de chuva a partir do fim da tarde. Há riscos de rajadas de vento fortes e quedas de granizo em todo o Estado. Na Região Central, os termômetros devem variar entre 20ºC e 33ºC.