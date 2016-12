Previsão indica pancadas isoladas de chuva para esta sexta-feira

Instabilidade 30/12/2016 | 09h49 Atualizada em

Deve chove a qualquer hora da manhã e tarde, nesta sexta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo instável é influenciado por um sistema de baixa pressão atmosférico que vem da Argentina e de uma circulação do ventos em superfície. A temperatura máxima esperada para o dia é de 30ºC.



No sábado uma área de baixa pressão atmosférica começa a se formar na costa do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de chuva. Há potencial para queda de granizo entre o norte, região metropolitana e Serra. Apesar das instabilidade, as temperaturas se elevem bastante em boa parte do Estado, devido às aberturas de sol, no período da tarde. Em Santa Maria, o dia deve ter pancadas de chuva com trovoadas, e os termômetros devem assinalar mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

No Ano Novo, domingo, o tempo começa a abrir aos poucos. De acordo com a Somar Meteorologia, as chuvas devem ser breves e de forma isolada. O dia deve ser quente, com mínima de 22ºC, pela manhã, e 33ºC, pela tarde.